(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “Non c’è nulla che già non si sappia su Messi. Viviamo nell’epoca di Youtube, quindi di lui si sa tutto, e per me è difficile dare consigli al mio ct. Leo è il miglior giocatore del mondo, e fermarlo è quasi impossibile”. Ivan Rakitic per una volta si ritrova nei panni di avversario di Messi, con il quale gioca assieme nel Barcellona, ed essendo lui il giocatore della Croazia designato a parlare alla vigilia della sfida iridata con l’Argentina, risponde così a chi gli chiede che consigli abbia dato al suo allenatore in nazionale Zlatko Dalic. Il quale ammette di aver parlato con il suo centrocampista. “Per qualche giorno è stato il mio assistente – scherza – e abbiamo studiato come limitarlo. Io chiedo sempre pareri ai miei giocatori chiedo sempre dei pareri, mi piace farlo. Non a caso, di Messi ho parlato anche con Modric, visto che, con il Real Madrid, lo ha affrontato così tante volte. La formazione per domani? Diciamo che potrebbero esserci un paio di cambiamenti”.