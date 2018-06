CARACAS – Il prossimo 17 luglio il diamante del National Park di Washington ospiterá l’All-Star Game. La selezione dei protagonista sul campo viene fatta tramite votazione via internet, al momento quello con piú preferenze é il venezuelano José Altuve.

Il Major League Baseball All-Star Game, noto anche come Midsummer Classic (la classica di mezza estate) è una partita di baseball che si tiene con cadenza annuale e vede come partecipanti i migliori giocatori della National League e dell’American League. L’All-Star Game viene svolto di solito a metà luglio, in corrispondenza con la metà stagione della MLB.

Altuve ha ottenuto 1.572.101 voti lasciandosi alle spalle l’estorno dei Boston Red Sox Mookie Betts (1.568.417) e Freddie Freeman, degli Atlanta Braves (1.433.140). Quest’ultimo é il piú votato della National League.

Altri venezuelani che sono ancora in corsa per guadagnarsi un posto nel roster dell’American League nel denominato Midsummer Classic (la classica di mezza estate) sono: Wilson Ramos dei Tampa Bay Rays con 678.159 voti, Gary Sánchez dei New York Yanquis con 618.899. Tra i papabili per un posto nell’All-Star Game c’é anche Salvador Pérez con 344.915. Nell’American League, oltre al ricevitore della vinotinto c’é il roockie Gleyber Torres con 534.758 delle preferenze.

Mentre nella National League i creoli piú votati sono: il ricevitore dei Chicago Cubs Willson Contreras (596.111 voti) che al momento occupa il secondo posto per giocare tra i titolari. Il piú votato nella National League nel suo ruolo é Buster Posey (San Francisco Gigants).

Il roockie venezuelano Ronald Acuña Junior al momento é fermo ai box a causa di un infortunio, ma é in corsa per un posto nel roster dell’All-Star Game. Acuña Jr. ha ottenuto 617.151 voti ed é l’esterno venezuelano con piú preferenze. Alle sue spalle c’é un’altro pelotero nato nella terra di Bolívar: Ender Inciarte (Atlanta Braves) con 528.943 voti.

Di Fioravante De Simone