(ANSA) – ROMA, 21 GIU – “Serve una nuova sinistra, serve un nuovo impegno di centrosinistra nelle politiche, nelle scelte che si stanno compiendo. Questo è un governo di destra, per me di estrema destra, viste le cose che stanno dicendo. Capisco che c’è un disorientamento vero da parte di tanti che il 4 marzo hanno votato i 5 Stelle pensando di uscire magari anche dal confronto destra-sinistra e si sono ritrovati a dover sostenere un governo e politiche di estrema destra. Penso si sia un grosso lavoro da fare. Però se stiamo al merito delle cose che vengono proposte non c’è dubbio che l’egemonia che sta determinando in particolare la Lega e il vicepremier su questo governo è chiara”. Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, ad Agorà su Rai3 “Se penso che questo sia il governo Salvini? – Prosegue – assolutamente sì”.