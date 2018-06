(ANSA) – ROMA, 21 GIU – I giocatori della Danimarca hanno pagato un jet privato per permettere al loro compagno, il difensore Jonas Knudsen, 25 anni, di tornare a casa per qualche ora e conoscere la bambina nata mentre lui è in Russia per giocare il Mondiale. E’ successo dopo la vittoria contro il Perù, di sabato scorso. La moglie trentacinquenne, Trine, ha dato alla luce una bimba diverse settimane prima del previsto. “Ci sono molti padri in squadra – ha raccontato il portiere Kasper Schmeichel – E come padre non riesco a immaginare quanto fosse difficile per Jonas ricevere quella notizia e non poter essere lì. Volevamo fare qualsiasi cosa per lui, per dargli la possibilità di vedere sua figlia”. Knudsen, terzino sinistro dell’Ipswich, ha ringraziato commosso e lunedì era già tornato per riprendere il ritiro. Nel pomeriggio la Danimarca affronterà l’Australia.