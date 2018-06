(ANSA) – TORINO, 21 GIU – Visite mediche in corso per Emre Can, il centrocampista tedesco ex Liverpool scelto dalla Juventus. Terminati gli esami al JMedical, Emre Can firmerà un contratto quadriennale con il club bianconero. Al suo arrivo, il 24enne tedesco è stato accolto da un centinaio di tifosi bianconeri, con i quali si è soffermato firmando autografi e posando per foto e selfie.