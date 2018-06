(ANSA) – BOLOGNA, 21 GIU – “Con Chris Froome al via del Tour gli altri corridori dovrebbero scioperare”. Ivano Fanini, patron della squadra ciclistica Amore e Vita Prodir, da anni in lotta contro il doping, rilancia l’idea di Bernard Hinault che ha detto che con il britannico coinvolto nella vicenda Ventolin al via il gruppo dovrebbe fermarsi. Fanini rivela che anche Roger De Vlaeminck, il fuoriclasse belga vincitore a ripetizione negli anni 70 di tutte le ‘classiche monumento’, è d’accordo: “Ho sentito l’amico Roger perché io spero di portare suo figlio in maglia Amore e Vita. Quando gli ho riferito come la pensa Hinault su Froome ha detto che lui la pensa come noi”. “Io con i 7 milioni investiti dalla Sky per difendere Froome farei una squadra Pro Tour e vincerei il Giro di Francia con un talento pulito. E’ il momento di non guardare in faccia a nessuno, nemmeno al business, nell’interesse del futuro del ciclismo”.