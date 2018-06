(ANSA) – MILANO, 21 GIU – Per il 32% degli italiani l’Italia dovrebbe respingere le imbarcazioni degli scafisti nel Mediterraneo, nonostante il rischio di nuove vittime che questo comporta. E’ uno dei dati che emerge dalla ricerca Ipsos presentata a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, nel corso del convegno promosso da Amref ‘Voci di confine: la migrazione è una storia da raccontare. Per davvero’. La rilevazione è stata fatta nell’autunno del 2017, con 2 mila interviste di un campione rappresentativo della popolazione italiana. L’opinione pubblica italiana esprime preoccupazione per il fenomeno dell’immigrazione. Solo il 18% considera positivo l’impatto dell’immigrazione sull’Italia (il 23% perché aiuta l’economia e il 26% perché arricchisce la vita culturale), mentre il 57% lo reputa globalmente negativo.