(ANSA) NAPOLI, 21 GIU – “Mi auguro che le Universiadi non si trasformino in un disastro per un bene culturale di Napoli come la Mostra d’Oltremare, perché l’autorità sportiva può pensare che sia più comodo mettersi lì ma io no. Ricordo che alla Mostra sono vincolati anche i giardini, è come mettere i prefabbricati sul prato di Capodimonte”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla presentazione della prossima stagione del teatro San Carlo. “Ho appreso – ha aggiunto – che il San Carlo sta programmando eventi anche per le Universiadi 2019. Dio l’abbia in gloria. Un evento che ci vede in un paradosso tutto italiano. E’ stato inventato dalla Regione impegnando 170 milioni di euro dal Patto per la Campania più 100 milioni formalmente del governo ma sottratti sempre alla Campania. Mi auguro semplicemente, ed essendo l’unico finanziatore dell’evento credo di avere qualche titolo per parlare, che non si trasformi in un disastro. Mi auguro che la Mostra non sia oltraggiata da scelte barbare”.