NAPOLI. – Il fisco italiano avrebbe dovuto incassare circa 150 milioni di euro ma attraverso un geniale stratagemma, ideato da un gruppo di commercialisti napoletani, con appena un paio di click di mouse nelle sue casse ce ne sono andati appena 108,46.

Si basava su un semplice ma geniale meccanismo, basato sulle compensazioni on-line tra debiti (reali) e crediti (inesistenti), la maxi evasione fiscale scoperta dalla Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che, quasi in tutt’Italia, ha notificato 16 misure cautelari (4 arresti domiciliari, 11 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Dall’attività investigativa, partita nel dicembre del 2016, è emerso che il tutto avveniva anche grazie alla collaborazione di un funzionario compiacente dell’Agenzia delle Entrate. La Guardia di Finanza, nel corso dell’operazione, denominata “One Cent”, ha sequestrato beni per 18,7 milioni di euro. Complessivamente sono stati utilizzati oltre cinquemila modelli F24 on-line, “opportunamente modificati”, per mettere a segno la maxi frode fiscale.

I commercialisti sono riusciti a far “risparmiare” centinaia e centinaia di migliaia di euro di tasse ai loro clienti facendosi pagare, per i loro preziosi servizi, il 15% del debito azzerato. Ad esempio, se il debito ammontava a 10mila euro, i commercialisti indicavano sul modello F24 un credito – inesistente – di 9999,99 euro. Il versamento, quindi, si riduceva a solo un centesimo. La loro parcella, quindi, ammontava a 1.500 euro.

Tutto questo sfruttando una falla nel sistema normativo – corretta proprio grazie a questa indagine della Guardia di Finanza – che consentiva di effettuare le compensazioni attraverso i servizi bancari di home banking, se l’importo era di soli pochi centesimi di euro.

Secondo quanto hanno scoperto i finanzieri, tra il 2013 e il 2018, sono stati 531 (402 campani, 129 in altre regioni, da Milano a Messina) i contribuenti che si sono fatti azzerare i debiti. Tra questi anche un noto comico partenopeo, che non ha versato tasse per circa 190mila euro, e un imprenditore sposato con una famosa showgirl, il quale non ha pagato tasse per circa 660mila euro.

Renato De Luca, 43 anni, titolare della società NDL srl, nato a Bolzano ma residente a Napoli, ritenuto il “dominus” dell’organizzazione accusata di avere messo a segno la frode fiscale, usava sia conti correnti personali che conti correnti di altri per compensare i debiti tributari dei propri clienti. Spesso si vantava della sua attività illecita, come dimostra un’intercettazione telefonica dove parla di un ingente sgravio di Iva: “Sono stato io, gli faccio tutte le pratiche…tutte quante a me vengono, amore mio”.

I provvedimenti di sequestro, per 18,7 milioni di euro, sono stati notificati ai commercialisti organizzatori della frode, ai professionisti a loro collegati, ai prestanome, che mettevano a disposizione i loro conti correnti per pagare il centesimo e infine agli imprenditori pienamente consapevoli del sistema fraudolento.

(di Nando Piantadosi/ANSA)