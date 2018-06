(ANSA) – PARMA, 21 GIU – E’ morto travolto da un mezzo pesante mentre stava lavorando in un cantiere dell’Autocisa, l’A15 per La Spezia. L’incidente è accaduto poco prima delle 10 nel parmense, al chilometro 13 a poca distanza dal casello di Parma Ovest. A perdere la vita un operaio di 25 anni che era impegnato in alcune operazioni di manutenzione fra la prima corsia e quella di emergenza. Su di lui è piombato un camion che viaggiava in direzione nord: lo ha colpito in pieno uccidendolo sul colpo. Inutile l’intervento del 118, nonostante dall’ ospedale Maggiore di Parma fosse decollato l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. (ANSA).