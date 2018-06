(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Un limite di 3 mandati e una legge di recente approvazione che li regola: sono i termini della discordia in Figc sulla richiesta di nuove elezioni e alla candidatura di Giancarlo Abete alla guida della federazione. L’ex n.1 del calcio italiano sarebbe incandidabile, secondo una corrente di pensiero, perchè pur essendo stato n.1 Figc ‘solo’ 7 anni, è stato eletto 3 volte: il 1/o firmatario della legge, l’ex senatore Pd Raffaele Ranucci, la pensa diversamente. “L’iter di questa legge – dice – nasce nel 2008 (l’ho ripresentata nel 2013) perché ho sempre ritenuto che 3 mandati anche a livello internazionale rappresentano il tempo più che utile per continuare a fare un lavoro di volontariato. Il legislatore quando l’ha presentata aveva chiesto addirittura 2 mandati: abbiamo mediato a 3. Non credo la legge vada interpretata in senso restrittivo. Quando l’ho proposta mi riferivo alla pienezza del mandato, dunque se il limite è di 3 si deve intendere, moltiplicandolo per i 4 anni del ciclo olimpico, 12 anni”.