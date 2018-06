(ANSA) – ROMA, 21 GIU – “Di Francesco mette insieme le caratteristiche che cercavo in un allenatore. È una persona ambiziosa, ma con tranquillità, non in maniera smodata. È un gran lavoratore e credo che abbia trasmesso principalmente la sua credibilità e le sue capacità. Ha saputo valorizzare tutti i calciatori”. Così il ds della Roma, Monchi, sul tecnico Eusebio Di Francesco, fresco di prolungamento di contratto col club giallorosso. Il dirigente spagnolo, intervistato dal magazine “The Tactical Room”, ha spiegato che i conti non sono più così negativi come in passato e permettono margini di manovra più ampi sul mercato: “Adesso siamo tranquilli perché la pressione del fair play finanziario è molto minore. Questo ci permette di agire con maggiore tranquillità. L’idea in estate è sempre la stessa: rafforzare la squadra per renderla più competitiva”. “Schick? a inizio stagione ha avuto un problema fisico che non gli ha permesso di essere al 100%, ma in futuro dimostrerà il suo valore”.