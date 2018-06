(ANSA) – BRUXELLES, 21 GIU – “Seefuchs e Lifeline non viaggiano con bandiera olandese, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). Queste navi appartengono a Ong tedesche e non sono registrate in Olanda. Pertanto l’Olanda non può dare istruzioni a queste imbarcazioni. L’Italia è a conoscenza della posizione olandese”. Lo rende noto su Twitter la rappresentanza dei Paesi Bassi presso l’Ue.