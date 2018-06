(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Sabato hanno sorpreso Messi e compagni, oggi il resto del mondo, visto che il ct dell’Islanda, Heimir Hallgrimsson, ha concesso ai suoi ragazzi mezza giornata libera da trascorrere con mogli e famiglie. Lo racconta lo stesso tecnico in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro la Nigeria. “È una bella opportunità per tutti – ha fatto sapere Hallgrimsson – Dopo pranzo e fino a cena, mogli, padri e fratelli e chiunque altro ancora, potrà venire a trovarci. Spero avrà un buon effetto sui giocatori. Visto che i ragazzi sono in gruppo e da così tanto tempo, è bello che possano incontrare le loro famiglie”, ha spiegato il ct. Hallgrimsson però non si fida “Sappiamo bene quanto è forte la Nigeria, ha grandi individualità, giocatori veloci e molto bravi nelle ripartenze e poi sono anche migliorati molto dal punto di vista tattico La qualità principale dei miei – dice ancora il ct islandese – che ci permette di ottenere risultati migliori di quello che potremmo sommando le qualità individuali”.