(ANSA) – WASHINGTON, 21 GIU – Il presidente Usa Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin stanno progettando di incontrarsi a metà luglio, approfittando del viaggio del tycoon in Europa, prima per il vertice Nato (11-12) e poi in Gran Bretagna (13). Lo riporta la Cnn citando due fonti diplomatiche. Una di queste ha riferito che l’amministrazione Trump voleva che l’incontro avvenisse a Washington ma Mosca avrebbe insistito per un territorio neutro, che potrebbe essere Vienna. Per preparare il summit il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, andrà a Mosca.