(ANSAmed) – TEL AVIV, 21 GIU – Un velivolo dell’aviazione israeliana ha colpito oggi nel sud della striscia di Gaza una non meglio precisata “infrastruttura” dopo che da quella zona un gruppo di palestinesi tentava di lanciare verso Israele aquiloni incendiari. Lo ha reso noto il portavoce militare israeliano. Non si ha notizia di vittime. Anche oggi, come nei giorni passati, diversi incendi sono stati attizzati nel Neghev occidentale da aquiloni palestinesi. Secondo i vigili del fuoco, nella zona vicina alla Striscia di Gaza ne sono in corso almeno sei. In totale, da maggio, ne sono stati appiccati circa 500. (ANSAmed).