(ANSA) – PARIGI, 21 GIU – “Bisogna sospendere l’applicazione del regolamento di Dublino”: è l’appello lanciato dalla sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, e da un altro centinaio di firmatari – tra cui Audrey Pulvar, Patrice Pelloux e Yann Arthus Bertrand – in un intervento pubblicato sul quotidiano Le Monde. Per i firmatari, l’attuale dispositivo di Dublino III non funziona. “Intasa, meccanicamente, il dispositivo d’asilo dei Paesi ai confini (…) e mette al muro Paesi come Malta, l’Italia, la Grecia”, si legge nel testo pubblicato dal giornale francese. Altra conseguenza del regolamento Ue, secondo i firmatari, è la formazione delle tendopoli dei migranti regolarmente sgomberate a Parigi. Luoghi insalubri, dove si ammassano in condizioni disperate i richiedenti asilo e gli esiliati la cui situazione amministrativa è completamente bloccata.