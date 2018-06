(ANSA) – WASHINGTON, 21 GIU – Melania Trump vola in Texas in una struttura di accoglienza per bambini migranti separati dalle loro famiglie, una scelta decisa e un messaggio forte da parte della first lady americana, ma su cui adesso aleggia il mistero di una giacca indossata dalla moglie di Donald Trump con una scritta che solleva quesiti. “Non mi importa per niente. E a te?”. Questa, secondo molte ricostruzioni basate sulle foto della first lady, la scritta che compare sul retro del parka verde militare che Melania ha indossato questa mattina mentre s’imbarcava a Washington sul volo diretto in Texas. Sembra trattarsi di un capo di una nota catena globale di abbigliamento (da 39 dollari), stando a quanto segnalano diversi media in Usa. A domande a riguardo, la sua portavoce, Stephanie Grisham, ha risposto: “E’ una giacca. Non c’era nessun messaggio nascosto”. Media Usa ritengono improbabile che la first lady abbia indossato quel capo per caso e non escludono che possa trattarsi di un messaggio provocatorio per il marito.