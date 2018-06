(ANSA) – WASHINGTON, 22 GIU – E’ morto a 68 anni il premio Pulitzer Charles Krauthammer, intellettuale provocatore di tendenze conservatrici considerato uno dei più influenti e apprezzati opinion-maker in America. E’ stato un sostenitore della Dottrina Reagan (definizione da lui stesso coniata in un famoso articolo su Time Magazine) e in generale di una politica estera muscolare che ha contribuito a gettare le fondamenta ideologiche dell’invasione americana dell’Iraq nel 2003. Il Der Spiegel lo aveva definito “la voce guida degli intellettuali dell’America conservatrice”, mentre il sito Politico nel 2009 lo aveva dipinto come “il leader dell’opposizione…un coerente, sofisticato, implacabile critico del nuovo Presidente” Obama. Nella campagna per le primarie repubblicane per la Casa Bianca nel 2016 criticò Donald Trump, dichiarando che non avrebbe votato per lui. Ma dopo la vittoria del tycoon dichiarò che essa rappresentava “una rivoluzione ideologica ed elettorale che non abbiamo visto dai tempi di Ronald Reagan”.