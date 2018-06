(ANSA) – WASHINGTON, 22 GIU – Lo speaker della Camera Paul Ryan ha annunciato un rinvio ala prossima settimana del voto sul pacchetto di “compromesso” in materia di immigrazione. Il voto era previsto per oggi ma inizialmente era stato posticipato a domani. Ora un ulteriore slittamento, per inserire nel testo – preparato solo dai repubblicani – alcuni punti tali da garantire i 218 voti necessari per l’approvazione. Tra questi un controverso sistema di verifica elettronico per confermare che gli aspiranti lavoratori vivano legalmente negli Usa.