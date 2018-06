(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Inizio show per i big nel Travelers Championship, torneo del PGA Tour. A Cromwell (nel Connecticut, Stati Uniti) Jordan Spieth, campione in carica, al termine del primo giro è al comando della classifica al fianco del connazionale Zac Johnson. Grande inizio per i due americani, grazie a un parziale super di 63 (-7). Sei birdie, un bogey e addirittura un eagle (alla buca 6) per il n.5 mondiale. Che dopo un periodo di appannamento vuole tornare a stupire. Grande avvio pure per Rory McIlroy, 3/o (insieme a Peter Malnati e Brian Harman) a un colpo dalla vetta (-6). Sul green del TPC River Highlands (par 70) non hanno deluso le attese neppure Jason Day e Justin Thomas. Appaiati al 9/o posto (-4) della graduatoria, lo statunitense e l’australiano sono in piena corsa per il titolo. Mentre Brooks Koepka, dopo la doppietta allo Us Open, è fermo in 37/a posizione (-2). (ANSA).