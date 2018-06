(ANSA) – ISTANBUL, 22 GIU – L’aereo presidenziale di Recep Tayyip Erdogan è stato il primo ad atterrare ieri sera nel nuovo maxi-aeroporto di Istanbul, ancora in costruzione. Il capo dello stato turco è arrivato da Gaziantep, dove aveva tenuto un comizio nel pomeriggio, per gli ultimi giorni di campagna elettorale in vista del voto anticipato di domenica. Lo scalo, che in una prima fase avrà una capacità di 90 milioni di passeggeri all’anno e 3.500 voli al giorno, ma a regime punta a diventare il più grande al mondo, verrà inaugurato ufficialmente il 29 ottobre, in occasione della festa della Repubblica turca. Il nuovo aeroporto sulla sponda europea, di cui non è ancora stato annunciato il nome, sostituirà lo storico scalo Ataturk, che Erdogan ha detto di voler trasformare in un parco più grande di Central Park a New York e Hyde Park a Londra.