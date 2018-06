(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Dopo Peter Thompson (australiano cinque volte campione del The Open) è morto un altro grande del green, Hubert Green. Il campione statunitense, inserito nella World Golf of Fame nel 2007, se n’è andato (all’età di 71 anni) dopo aver lottato a lungo contro un cancro alla gola. Diventato professionista nel 1970, l’anno successivo è stato nominato Rookie of the year. Ventinove i trionfi sul green, di cui 19 nel PGA Tour. Con 3 apparizioni in Ryder Cup, Green era ammirato anche per il suo incredibile swing. Tra i suoi successi più importanti quello allo Us Open del 1977. (ANSA).