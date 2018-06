(ANSA) – ROMA, 22 GIU – A meno di 24 ore dai funerali della figlia, la stilista statunitense Kate Spade trovata morta a 55 anni nella sua casa di New York il 5 giugno, è scomparso anche suo padre. Earl F. Brosnahan jr aveva 89 anni e in passato aveva avuto qualche problema di salute. “Ora era distrutto per la scomparsa dell’amata figlia”, ha fatto sapere la famiglia Brosnahan in una nota. L’uomo è morto nella stessa città della Spade, che si suppone si sia suicidata. E’ stata trovata senza vita da una colf e attorno alla gola aveva una sciarpa, legata al pomello della porta della sua camera da letto. Secondo le autorità americane, avrebbe anche scritto un biglietto. La donna, che da anni soffriva di depressione, aveva costruito un impero con una linea di borse e accessori considerati funzionali e sofisticati allo stesso tempo.