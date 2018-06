(ANSA) – ROMA, 22 GIU – “Messi è il giocatore più importante dell’Argentina, così come nel Barcellona”. A difendere il n.10 finito sotto accusa per la brutta prova contro la Croazia è Ivan Rakitic, compagno in blaugrana di Messi e uno degli uomini di punta della nazionale croata già qualificata agli ottavi dei mondiali. “Leo resta il n.1” ha detto Rakitic sottolineando che la Croazia ha dovuto faticare non poco per impedire a Messi di giocare come sa fare. Il 3-0 sull’Argentina ha consentito alla nazionale a scacchi di qualificarsi già per gli ottavi e Rakitic riconosce di sentirsi “molto orgoglioso e felice” per la vittoria. “Anche per come abbiamo vinto e come abbiamo combattuto tutti insieme”. “Continuerò a percorrere chilometri per la mia squadra e il mio popolo” ha aggiunto il centrocampista croato.