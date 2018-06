(ANSA) – SENIGALLIA (ANCONA), 22 GIU – Il parco di via Rovereto intitolato agli Stabilimenti di Polizia di Senigallia. C’era anche il capo della capo della Polizia, Franco Gabrielli alla cerimonia che ha dedicato un luogo di aggregazione della città, frequentato da giovani e famiglie al polo logistico presente a Senigallia da 70 anni e realtà unica in Italia. “Sono particolarmente onorato – ha detto Gabrielli, già a Senigallia in occasione dell’alluvione del 3 maggio 2014 – che la città abbia voluto omaggiare la Polizia e, nello specifico, gli Stabilimenti di via Sanzio, con un luogo di di incontro. Non solo per la ricorrenza dei 70 anni di presenza a Senigallia, ma anche per omaggiare l’impegno di tanti uomini e donne al servizio della comunità. Questo luogo è un simbolo che ripercorre la storia di quell’impegno, della vicinanza della Polizia alla collettività e della città alla Polizia”. Vicinanza che il sindaco Maurizio Mangialardi ha rimarcato indicando Gabrielli come amico e cittadino onorario delle intere Marche.