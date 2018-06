(ANSA) – ROMA, 22 GIU – In casa Belgio si continua a parlare di Radja Nainggolan anche se il Mondiale è ormai cominciato e domani c’è già il secondo match dei ‘diavoli rossi’, contro la Tunisia. Così in conferenza stampa, a chi gli fa notare che l’ambiente del Belgio “da quando non c’è Radja tutto è molto noioso”, il ct Roberto Martinez replica tra il polemico e l’ironico: “siamo contenti di essere diventati noiosi. Siamo una squadra di calcio e pensiamo soltanto al campo. Ci stiamo giocando un Mondiale, un’occasione unica per una nazionale. Siamo qui, non per cercare alibi. Lavoriamo ogni giorno, ci aiutiamo l’uno con l’altro”. “Ci dispiace per voi, avete poche storie da raccontare – dice ancora il ct belga – ma noi siamo vogliamo solo giocare. e ricordatevi che un Mondiale rispetta solo i vincitori, il passato non conta. La Tunisia? Non ci renderà la vita facile, perché venderà cara la pelle”.