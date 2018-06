(ANSAmed) – TEL AVIV/GAZA, 22 GIU – Nuova giornata di tensione al confine fra Gaza ed Israele mentre nella Striscia e’ stata osservata oggi una giornata di mobilitazione in sostegno di quanti in questi mesi sono rimasti feriti in ripetuti scontri con l’esercito israeliano. Fonti mediche aggiornano che oggi sei dimostranti sono rimasti feriti in incidenti verificatasi a Jabalya e a Khan Yunes. Da Gaza proseguono peraltro nutriti lanci di aquiloni incendiari che oggi hanno provocato nei campi del Neghev occidentale almeno 14 incendi, causando ulteriori danni materiali a quelli che gia’ si sono avuti nelle ultime settimane. Nei siti web palestinesi vengono diffusi intanto appelli alla partecipazione, domani sera a Ramallah (Cisgiordania), ad una manifestazione di sostegno con la popolazione di Gaza e di protesta contro le misure restrittive adottate dal governo di Abu Mazen nei confronti della Striscia.