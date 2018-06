(ANSA) – NEW YORK, 22 GIU – Un gruppo di suprematisti bianchi ha chiesto il permesso per svolgere una manifestazione davanti alla Casa Bianca. Lo scrive la Cnn, sottolineando anche che si tratta degli stessi organizzatori del raduno dello scorso anno a Charlottesville in Virginia. Durante quella manifestazione ci furono scontri tra gruppi contrapposti e una giovane donna perse la vita dopo essere stata travolta da un’auto che si era lanciata contro la folla. Le date scelte per il raduno di Washington – ma manca ancora l’autorizzazione – coincidono con quelle dell’anno scorso nella cittadina della Virginia, ossia l’11 e il 12 agosto. L’anno scorso il presente Trump fu travolto dalla critiche per la mancata condanna dei neonazisti dopo gli scontri. In un tweet diede la colpa degli incidenti sia all’estrema destra che all’estrema sinistra.