(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Anche Osvaldo Cesar Ardiles, campione del mondo con l’Argentina nel 1978, spara a zero contro Jorge Sampaoli, primo responsabile della disfatta contro la Croazia che rischia adesso di pregiudicare il prosieguo del mondiale della Seleccion. L’ex giocatore di Tottenham e Psg ha definito la squadra messa in campo “la peggiore selezione nella storia argentina”, picchiando duro su Sampaoli. “Ha finito la gara insultando i giocatori croati. E’ arrogante, ignorante e impresentabile. Col migliore giocatore del mondo non è riuscito a mettere su una squadra competitiva”, ha scritto su Twitter. “Il Piano A è palla a Messi e speriamo in un miracolo. E se il piano A non funziona? Beh, nessun piano B, nessun piano C o D”. Ardiles ha poi criticato le scelte federali che non hanno avuto effetto sulla squadra e sui giocatori, spesso inadeguati. A salvarsi c’è solo Leo Messi, “genio incomparabile, che per fortuna è nato in Argentina e che è riuscito da solo a nascondere il declino del calcio argentino degli ultimi tempi”.