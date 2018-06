MILANO. – Serie B addio, largo alla Serie BKT. Il campionato cadetto cambia nome e fino al 2021 si chiamerà Serie BKT, con il marchio di pneumatici che è diventato il nuovo title sponsor del torneo. L’accordo è stato presentato a Milano e sarà effettivo a partire già dai prossimi giorni.

Il nuovo partner della Lega è un’azienda indiana specializzata in pneumatici per veicoli agricoli, edili e industriali, con sedi in 5 continenti, un fatturato da 900 milioni di dollari e oltre 7mila dipendenti. “La partnership prosegue il percorso di crescita e di internazionalizzazione che stiamo portando avanti”, ha commentato il presidente della Lega B Mauro Balata.

Il numero uno di Lega non era però presente a Milano, in quanto impegnato in alcuni incontri per i diritti tv. “È un momento particolare per i diritti tv, ci sono incontri continuativi e per questo il presidente non è potuto essere qui. Tra pochi giorni dovremmo chiudere il discorso”, ha spiegato il dg della Lega Paolo Bedin, che ha presentato l’accordo con BKT.

“Sono interessati ai diritti player classici come Sky – ha proseguito -, ma anche nuovi player internazionali e innovativi”. Tra i soggetti interessati con cui la Lega tratterà nel secondo giro di trattative private ci sono Sky, Mediaset, Perform e Eleven Sports. Il prezzo minimo fissato dalla Lega è di 60 milioni annui, cifra a cui nessuno si è finora avvicinato. I club valuteranno le nuove offerte nel corso di un’assemblea il prossimo 29 giugno.

La decisione sui diritti tv dovrebbe poi portare a novità per quanto riguarda orari e date delle gare di campionato. “Abbiamo sempre lavorato integrando il calendario rispetto alla Serie A – ha spiegato Bedin -. Tuttavia, dalla prossima stagione la programmazione della A sarà diversa rispetto al recente passato, per cui potrebbe servire una riflessione. Ad oggi, le partite principali restano comunque programmate per il sabato pomeriggio”, ha concluso il dg della Lega.