CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas scalda i motori, in vista della XVIII edizione della Copa Amistad de la Gimnasia del CIV, in programma il prossimo fine settimana.

Una grande sfida per il club di Prados del Este. Sono attese circa 180 ginnaste provenienti da 11 club.

Hanno confermato la loro presenza a questa prestigiosa manifestazione: Colegio Claret, Cristo Rey Altamira, Colegio El Ángel, Colegio Champagnat, Colegio San José de Tarbes, Academia Only for Kids, Academia Merici, Colegio La Salle, Colegio Británico, Colegio Humboldt ed i padroni di casa del Centro Italiano Venezolano.

Per giuducare le prestazioni delle giovani ginnaste ci saranno 8 giudici della Federación Venezolana de Gimnasia ed un direttore tecnico.

La Copa Amistad de la Gimnasia del Centro Italiano Venezolano ha in programma per venerdì 29 giugno un torneo interno riservato alla più piccole.

Qui le aspiranti a farfalle azzurre mostreranno che hanno tutte le carte in regola per iniziare a spiccare il volo. Quest’evento sarà puramente ricreativo.

Il giorno dopo, inizierà la competizione dove le podrone di casa tireranno fuori gli artigli per tentare in tutti i modi di non far uscire la coppa dalla mura del club di Prados del Este.

Anno dopo anno, le farfalle azzurre stanno dimostrando che con i loro dolci movimenti riescono a dare filo da torce a tutte le avversarie non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Stando a quanto ci é stato riferito dalla commissione di ginnastica del club italico sabato ci sarà un’esibizione delle atlete del CIV che fanno parte della selezione dello stato Miranda livello base ed avanzato.

Saranno presenti nella Copa Amistad de la Gimnasia del Centro Italiano Venezolano di Caracas membri della Federación de Gimnasia de Venezuela e della Asociación de Gimnasia del Estado Miranda.

Una cosa é certa il divertimento sarà garantito, con i loro volteggi le farfalle azzurre e le loro avversarie lasciaranno tutti con il fiato sospeso.

(di Fioravante De Simone)