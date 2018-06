(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Grazie alla vittoria per 2-1 in rimonta sulla Serbia, la Svizzera ha agganciato il Brasile a quota 4 in vetta al Gruppo E del Mondiale. A Kaliningrad la Serbia è passata per prima con Mitrovic al 5′ del primo tempo, a segno su colpo di testa. Nella ripresa la Svizzera ha capovolto il risultato con il tiro da fuori area di Xhaka al 7′ e la rete in contropiede di Shaqiri al 45′. La Serbia resta a 3 punti, Costa Rica fermo a zero.