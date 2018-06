Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 25 Giugno 2018

Ospiti: Mauro Pichezzi, presidente di Viva la vita ONLUS ed Erminia Manfredi, presidente onorario della stessa organizzazione, parlano della sclerosi laterale amiotrofica, conosciuta più comunemente come SLA, una sindrome terribile e ancora incurabile, nonostante l’impegno di tanti ricercatori; Andrea Stocchiero, presidente della Focsiv, la federazione che raggruppa tutte le ONG del volontariato cattolico in Italia, descrive i tanti problemi che le associazioni umanitarie affrontano ogni giorno; Daniele Coluccini e Matteo Botrugno, due giovani registi capaci di raccontare storie forti e coraggiose sull’Italia, presentano il film “Il contagio”; chiude la puntata la cantante Maria Carfora, che prosegue il viaggio tra melodie che hanno fatto grande l’Italia.

Storie dal mondo.

Alla Fairfield University, in Connecticut, dove è stata allestita una mostra per esporre 56 opere dedicate al nome sacro di Gesù.

• Martedì 26 Giugno 2018

Ospiti: l’Onorevole Simone Billi, uno dei 18 parlamentari della circoscrizione Estero, eletto nella ripartizione Europa; Daniela Modonesi del MEIS, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, per raccontare le attività e gli obiettivi futuri del museo; il cantautore napoletano Tommaso Primo, presenta il suo terzo album e si esibisce live in studio.

Storie dal mondo.

In Canada, a Toronto, per conoscere Bruno Billio, artista di origini beneventane e trevigiane.

In Sudafrica, a Johannesburg, dove l’epidemiologo Adriano Duse abbina alla sua professione un hobby particolare:: suona l’oboe e il corno inglese.

• Mercoledì 27 Giugno 2018

Ospiti: il regista Luca Gianfrancesco, presenta “Terra bruciata”, film documentario che racconta il dramma delle violenze naziste nelle Terre di Lavoro, in Campania, e gli episodi di ribellione all’esercito tedesco da parte delle popolazioni locali; l’Onorevole Alessandro Fusacchia, uno dei 18 parlamentari della circoscrizione Estero, eletto nella Ripartizione Europa; la giornalista del TG1, Adriana Pannitteri, scrittrice, presenta il suo romanzo “Cronaca di un delitto annunciato”, libro ispirato al fenomeno di “femminicidio”; Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola, parla di digitalizzazione, innovazione e intelligenza collettiva.

Storie dal mondo.

A New York, per incontrare Michele Diomà, regista e autore, che sta lavorando al suo primo film in lingua inglese, avvalendosi della collaborazione del grande cineasta Premio Oscar, James Ivory.

A Roma, dove sì è svolta un’iniziativa legata al mondo dei espatriati italiani negli States.

• Giovedì 28 Giugno 2018

Ospiti: Stefano Cagliari, figlio di Gabriele Cagliari, presidente dell’ Eni, che si tolse la vita in carcere, dopo 134 giorni di carcerazione preventiva, e la giornalista e scrittrice Costanza Rizzacasa d’Orsogna, presentano il libro scritto in collaborazione “Storia di mio padre”; l’avvocato Massimiliano Arena, presenta Sliding Life, un’app che aiuta e sostiene le persone che affrontano separazioni coniugali e divorzi; don Massimiliano Gabbricci, che oltre sacerdote è anche il consigliere spirituale della Nazionale Italiana di Calcio.

Storie dal mondo.

A Mosca, per conoscere Mark Bernardini, traduttore simultaneo, figlio di una coppia mista.

In Argentina, per incontrare Gabriel Pizarro, un ex rugbista.

• Venerdì 29 Giugno 2018

Ospiti: Daniele Piervincenzi, giornalista del programma di Rai Due “Nemo”, parla del disagio sociale; con il prof. Massimo Cordaro, odontoiatra presso l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma, per parlare di denti e di tutte le patologie che riguardano la bocca; chiude la puntata l’astrologo Simon and the Stars per sapere come andrà il mese di luglio.

Storie dal mondo.

Da Charleston, Stati Uniti, Federica Dal Monte, docente associato all’MIT che ha compiuto studi rilevanti sul nesso tra scompensi cardiaci e il morbo di Alzheimer .

In Russia, per conoscere Luigi Magni, uno chef stellato che vive e lavora a Mosca.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Stefano Telve e Lucilla Pizzoli.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

CINEMA ITALIA (Film)

VELOCE COME IL VENTO

(Azione, Drammatico, 2016)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Matteo Rovere

Interpreti: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Paolo Graziosi, Roberta Mattei, Lorenzo Gioielli, Giulio Pugnaghi

Corse automobilistiche, accenti emiliani e conflitti familiari che trovano una risoluzione attraverso la passione di famiglia: sono solo alcuni degli ingredienti che compongono il film, liberamente ispirato alla vicenda personale del pilota di rally Carlo Capone.

La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino (Matilda De Angelis). Viene da una famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris (Stefano Accorsi), ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare insieme…

Il film ha vinto 3 Nastri d’Argento: Miglior attore protagonista (Stefano Accorsi), Miglior montaggio (Gianni Vezzosi) e Premio Guglielmo Biraghi all’esordiente Matilda De Angelis.

Il film è stato candidato a 17 David di Donatello vincendo in 6 categorie: Miglior attore protagonista (Stefano Accorsi), Migliore autore della fotografia (Michele D’Attanasio), Miglior montatore (Gianni Vezzosi), Miglior sonoro (Angelo Bonanni, Diego De Santis, Mirko Perri e Michele Mazzucco), Migliori effetti digitali (Artea Film & Rain Rebel Alliance International Network) e Miglior truccatore (Luca Mazzoccoli).

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 27 Giugno h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 27 Giugno h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 27 Giugno h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 28 Giugno h17.00

SYDNEY Giovedì 28 Giugno h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 27 Giugno h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 25 Giugno 2018

Lo storico dell’arte Tomaso Montanari propone una delle sculture più espressive e rivoluzionarie del Bernini: il David.

Ad Alberobello, cittadina pugliese, per scoprire le tipiche abitazioni, bizzarre ed al tempo stesso affascinanti: i Trulli.

A Linosa, l’isola in cui il nero della terra vulcanica si mescola al verde delle colture di capperi, fichi d’india e lenticchie.

Obiettivi, grandangoli, macchine fotografiche rarissime o comuni. Lo scrigno di Gianni Berengo Gardin viene aperto da Edoardo Albinati, per raccontare i segreti di un fotografo straordinario.

• Martedì 26 Giugno 2018

Con Tomaso Montanari alla scoperta della prima opera di architettura del Bernini: la Chiesa di Santa Bibiana a Roma.

A Linosa si vive a stretto contatto gli uni con gli altri, ci si conosce tutti, ci si aiuta a vicenda. Il viaggio alla scoperta di questa verde isola, persa nel mezzo del Mediterraneo, continua in compagnia degli strani e singolari personaggi che la rendono viva.

Con Edoardo Albinati alla scoperta dell’universo creativo dei coniugi Antonio e Patrizia Marras. Teatro dell’incontro, la loro casa di Alghero, il luogo dove elaborano le loro straordinarie e particolari creazioni di moda.

• Mercoledì 27 Giugno 2018

L’imponente baldacchino di San Pietro, esempio brillante delle invenzioni del Bernini, spesso concepite per risolvere problemi pratici.

Ultimo appuntamento alla scoperta di Linosa, l’isola vulcanica più a sud dell’Italia. Un paradiso in cui una piccola comunità vive con tempi e ritmi che nel resto del paese sono stati smarriti.

La moda non è solo innato estro creativo. E’ anche rielaborazione di suggestive intuizioni intellettuali. Questo lo raccontano Edoardo Albinati e lo stilista Antonio Marras.

• Giovedì 28 Giugno 2018

Con il critico d’arte Tomaso Montanari, alla scoperta delle opere d’arte del Bernini, iniziando dal Campidoglio a Roma.

Ventotene, paradiso e luogo magico dove duecento persone, in inverno, vivono una vita fuori dal tempo.

Con Edoardo Albinati in terra sarda e nel mondo della moda di Antonio e Patrizia Marras.

• Venerdì 29 Giugno 2018

Alla scoperta del modo in cui Gian Lorenzo Bernini si è avvicinato alla pittura, così come richiesto dal suo grande mecenate Papa Urbano VIII.

Ancora a Ventotene, perla delle Pontine, un paradiso a due ore di navigazione dalle coste del basso Lazio.

Torna Edoardo Albinati con una nuova incursione nel mondo della letteratura. Protagonista dell’appuntamento di questa puntata, la scrittrice Dacia Maraini.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h14.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h13.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h14.15

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Italian Beauty si sposta sulla vetta più alta d’Europa, il Monte Bianco: con lo Skyway, la funivia più all’avanguardia del mondo, dalle colline, alla neve perenne del ghiacciaio Miage, alla scoperta del suggestivo lavoro delle guide alpine.

Bellezza in bicicletta porta in Liguria, tra il mare e le montagne, un territorio difficile, ma spettacolare, una regione ricca di sorprese nascoste. Quattro giorni, oltre ottanta chilometri percorsi, da Sarzana, vicino La Spezia a Portofino, simbolo di questa zona e dello stile di vita italiano.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 23 Giugno h17.15

BUENOS AIRES Sabato 23 Giugno h18.15

SAN PAOLO Sabato 23 Giugno h18.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 23 Giugno h16.15

SYDNEY Sabato 23 Giugno h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 23 Giugno 23.15