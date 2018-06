BOGOTA’. – La polizia colombiana ha ritrovato i corpi dei tre membri della squadra giornalistica del quotidiano ecuadoriano El Comercio rapiti a marzo e uccisi da dissidenti delle Farc. “Mi hanno informato che abbiamo trovato alcuni cadaveri che potrebbero corrispondere ai corpi dei tre giornalisti sequestrati e uccisi da ‘Guacho’ (leader dissidente Farc). Stiamo verificando la loro identità. Ribadisco le mie condoglianze alle loro famiglie e condanno questo crimine atroce”, ha detto il presidente colombiano Juan Manuel Santos su Twitter.

Il giornalista Javier Ortega, il fotoreporter Paul Rivas e l’autista Efrain Segarra sono stati sequestrati il 26 marzo scorso alla frontiera ecuadoriana con la colombia da dissidenti delle Farc guidati da Walter Patricio Arizala Vernaza, conosciuto col soprannome di “Guacho”.

Per ora non è stato reso noto il luogo esatto del ritrovamento e le modalità con cui sono stati ritrovati i corpi di Ortega, Rivas e Segarra. Media locali hanno riferito che le autorità stanno trasferendo i cadaveri a Tumaco, dove sono attesi i familiari per l’identificazione delle vittime.

Il 13 aprile, il presidente ecuadoriano Lenin Moreno, ha annunciato che i tre membri della squadra giornalistica ecuadoriana erano stati uccisi e ha reso noto di un ricatto a cui è stato sottoposto dai guerriglieri dissidenti per la consegna dei cadaveri.