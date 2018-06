(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “”Xhaka e Shaqiri hanno fatto bene”. Lo dice il capitano della Svizzera Stefan Lichsteiner parlando dei gesti di esultanza dei due compagni, di origini kosovare, che hanno schernito i tifosi avversari. “I serbi ci stavano provocando da giorni – dice ancora l’ex juventino -, e poi credo che le botte si danno e si prendono, e loro non sono angeli. Per me va bene”. “C’è stata una guerra durissima per molti genitori dei nostri giocatori – aggiunge Lichtsteiner -. C’erano pressioni e provocazioni, quindi per me va tutto bene”.