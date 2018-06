NEW DELHI. – La superficialità del management di una banca dell’India settentrionale e di una ditta di outsourcing che ha inviato in ritardo un team di tecnici, ha permesso a un numero imprecisato di topi dello Stato dell’Assam di intrufolarsi in uno sportello della State Bank of India (Sbi) per realizzare durante due settimane un ‘lauto banchetto’ a base di banconote, costato 1,2 milioni di rupie (oltre 15.200 euro).

Clienti dell’agenzia della Sbi di Tinsukia avevano segnalato in maggio al personale il cattivo funzionamento della macchina erogatrice di banconote, e anche “strani rumori” che provenivano dal suo interno. All’inizio gli impiegati non hanno dato troppo peso al problema, ma quando l’Atm ha smesso di funzionare lo hanno chiuso, chiedendo un intervento tecnico della ditta FIS, Global Business Solutions, avvenuto però solo dopo vari giorni.

La sorpresa è stata grande, ha raccontato il quotidiano The Indian Express, quando è stato aperto lo sportello della macchina: all’interno c’era il cadavere di un topo e una grande quantità di banconote da 500 e 2.000 rupie fatte a brandelli, e quindi irrimediabilmente perdute.

La polizia, intervenuta sul posto, ha aperto una inchiesta sull’accaduto, che per una volta non è imputabile ad un ladro vero, ossia un ‘topo’ capace di muoversi con destrezza, ma alla pazienza di autentici piccoli mammiferi roditori.