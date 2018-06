(ANSA) – PERUGIA, 23 GIU – La sfida tra Leonardo Latini, esponente della Lega alla guida della colazione di centro destra, e Thomas De Luca, Movimento 5 stelle, per diventare il nuovo sindaco di Terni caratterizza in Umbria il ballottaggio per le amministrative. Che interessa anche Spoleto e Umbertide. Poco più di 132 mila gli elettori chiamati al voto. A Terni Latini ha sfiorato l’elezione al primo turno ottenendo il 49,22% dei consensi (con la Lega al 29,09) e De Luca il 25,03 (24,4 il M5S). Si è invece fermato al 14,99 Paolo Angeletti candidato del Pd (12,57%) e del centro sinistra che aveva guidato la città per 19 anni. A Spoleto ballottaggio tra Umberto De Augustinis, candidato del centro destra che al primo turno ha ottenuto il 37,21% dei voti, e Camilla Laureti, centro sinistra, 33,94 al primo turno, sostenuta anche da Maria Elena Bececco (25,53). Per diventare sindaco di Umbertide sono infine in corsa Paola Avorio, centro sinistra 25,37, e Luca Carizia, centro destra, 21,69. (ANSA).