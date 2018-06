(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “Abbiamo non solo la forza numerica, ma anche le ragioni delle nostre idee a darci la spinta per il rinnovamento”. Così il presidente della Lega nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia a proposito delle elezioni per la presidenza della Figc. “Chiediamo rispetto – aggiunge sul suo profilo Twitter – vogliamo che a parlare sia la democrazia, che sia data la possibilità alla base di esprimersi. Essere dilettanti vuol dire essere al servizio dello sport e quindi del nostro Paese. Oggi è un giorno di festa perché premiamo società e dirigenti che con il loro volontariato rappresentano la spina dorsale dello sport italiano”.