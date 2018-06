(ANSA)-ROMA,23GIU- I rally moderni sono uno sport molto costoso soprattutto per le vetture sempre più tecnologiche e performanti. Ma per chi ha veramente la passione si può partecipare e divertirsi anche senza vetture Top. E’ il caso di Marco Limoncelli, manager di banca calabrese, ma napoletano d’adozione, semifinalista nell’edizione 2018 di Aci Rally Italia Talent, che partecipa al Campionato Rally con un’auto italiana la DR1 SR prodotta da DR Automobile azienda molisana di Massimo Di Risio. E proprio grazie alla sua passione Limoncelli, che ha fondato con alcuni amici la Scuderia LM Motorsport Racing Team, ha vinto la sua classe alla Targa Florio. Con lo stesso team corre anche Alfonso De Nicola medico del Napoli Calcio per supportare piloti e navigatori che vogliono correre senza sostenere costi improponibili. Sponsor dell’iniziativa un marchio di caratura internazionale come l’Amaro del Capo del Gruppo calabrese Caffo. E ora Limoncelli ha in cantiere una nuova sfida per supportare chi vuole avvicinarsi al mondo dei rally.