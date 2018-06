(ANSA) – ROMA, 23 GIU – La Mercedes di Valtteri Bottas ha registrato il miglior tempo con un 1’33”666 nelle terze e ultime libere del Gran Premio di Francia a Le Castellet, in una sessione fortemente condizionata dalla pioggia. Secondo tempo per Carlos Sainz su Renault (1’34”953) davanti alla Sauber Alfa Romeo di Charles Leclerc (1’35”012) ed alla McLaren di Fernando Alonso (1’36”365). Quinta la Ferrari di Sebastian Vettel (1’36”756), mentre più indietro la Mercedes di Lewis Hamilton (12/a con un 1’40”743) e Kimi Raikkonen (13/o in 1’49”711). Decimo tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo (1’39”738), mentre non ha girato Max Verstappen.