(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 23 GIU – L’ex diplomatico vaticano, monsignor Carlo Alberto Capella, è stato condannato a 5 anni di reclusione e a 5mila euro di multa, per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Lo ha deciso il Tribunale Vaticano. Il Promotore di Giustizia aveva chiesto per l’ecclesiastico 5 anni e 9 mesi di reclusione e 10mila euro di multa. I giudici hanno deciso per il massimo della pena, ma hanno bilanciato le aggravanti chieste dal Promotore di Giustizia, legate alla ingente quantità di immagini, con le attenuanti generiche. Ora l’ecclesiastico, che scambiava nelle chat foto di minori ritratti in rapporti sessuali con adulti, mentre era funzionario alla Nunziatura di Washington, è detenuto nel carcere presso la caserma della Gendarmeria.