(ANSA) – ROMA, 23 GIU – Il mondiale UIM XCAT World Championship, la classe di offshore più spettacolare e promossa direttamente dalla federazione mondiale UIM, si avvicina a grandi passi all’appuntamento di Stresa che si terrà sul Lago Maggiore dal 6 all’8 Luglio. Saranno 15 i catamarani in carbonio a scendere in acqua, spinti da motori a quattro tempi a bassissimo impatto ambientale, capaci di sviluppare 800 cavalli di potenza e far planare le imbarcazioni a oltre 200Km/h in tutta sicurezza. Tra i team in competizione anche gli svedesi di Swecat, poi gli emiratini Team Abu Dhabi (con due barche) e Dubai Police (che guida la classifica iridata), i Russi di New Star, gli australiani di Team Australia, 222Offshore e Maritimo, i kuwaitiani di Raheeb e Fujairah Team, gli italiani Videx e Lady Spain (quest’ultima vede all’esordio in offshore il plurititolato campione di Rally Nico Caldarola) e poi i francesi di Gasbeton. Il weekend sarà ricco di eventi, con la pole position venerdì 6 luglio e due gare sabato 7 e domenica 8.