(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “C’è una richiesta delle componenti formulata il 18 maggio, nell’aspettativa che potesse esserci un’elezione prima della fine dell’estate, quindi entro il 15 agosto. Poi occorrerà vedere le valutazioni che farà il commissario straordinario e come evolverà la situazione nei prossimi giorni”. Così Giancarlo Abete, candidato alla guida della Figc. “Come abbiamo avuto modo di chiarire – precisa l’ex n.1 federale riferendosi al rischio di sua incandidabilità in base a una legge dello Stato sul limite dei mandati – l’importante è che si svolgano le elezioni. Non ho mai visto una modalità in cui ci si preoccupa di chi si candida, perché nella fattispecie non c’è neanche un’autocandidatura ma una candidatura fatta dalle componenti elettive ad eccezione dell’Aia, quindi il problema centrale non è quello relativo alla ineleggibilità o meno della singola persona, ma la convocazione dell’assemblea Una volta convocata si farà una valutazione da parte degli interessati se ci sono le condizioni di eleggibilità”.