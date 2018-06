(ANSA) – LUCCA, 23 GIU – Fermati dalla squadra mobile di Lucca quattro romeni per tentato furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Tenuti sotto osservazione da un mese, sono stati bloccati dalla polizia mentre tentavano di far esplodere uno sportello bancomat a San Marcello Pistoiese (Pistoia) in piena notte. C’è stata una colluttazione in cui i romeni hanno assalito i poliziotti con un’ascia e un martello procurando ad uno lesioni guaribili in 15 giorni. I ladri sono riusciti a scappare nei boschi. Ma per tutta la notte e il mattino seguente, la squadra mobile di Lucca ha monitorato gli spostamenti loro dei familiari e infatti ieri mattina la moglie di uno, in compagnia di un albanese, ha raggiunto Pescia in auto per recuperare il marito. Quando il veicolo è stato fermato, anche in questa occasione gli occupanti si sono opposti. Ma sono stati bloccati. Tra i quattro fermati uno è stato trovato a casa dei suoceri, un altro è stato riconosciuto nella perquisizione a casa, dove si era nascosto.