(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell’immigrazione. È ufficialmente finita l’epoca in cui l’ Italia si fa carico di tutto. Gli hotspot nei Paesi di primo sbarco vorrebbe dire “Italia pensaci tu”. Non esiste. Non arretreremo di un millimetro”. Lo afferma su facebook il vice premier Luigi Di Maio.