(ANSA) – ROMA, 23 GIU – Il Comando generale della polizia locale di Roma “invita chiunque sia in grado di fornire elementi utili sull’incidente” dell’altra notte su Lungotevere della Vittoria a Roma, in cui sono morti il giovane chef Alessandro Narducci e la sua amica e collega Giulia Puelio, a “prendere contatto con gli uffici del VII Gruppo Appio di via Macedonia”. La polizia locale diffonde anche i numeri telefonici che eventuali testimoni possono contattare: 06 67695263 – 5265 (centralino) 0667695201 – 5203 ( segreteria )0667695222 – 5215 (ufficio infortunistica).