(ANSA) – MILANO, 23 GIU – Sarebbe Rocco Commisso, il magnate della media company statunitense Mediacom, di origini calabresi, l’investitore che si è fatto avanti per acquistare il Milan attraverso un’offerta proposta a Li Yonghong dalla banca d’affari Goldman Sachs. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, questa sarebbe una delle piste calde, forse più percorribile in tempi brevi rispetto a quella che porta a un’altra famiglia statunitense, quella dei Ricketts. Commisso è accreditato da Forbes di un patrimonio di 4.5 miliardi di dollari, nel 2017 ha acquistato la squadra di calcio dei New York Cosmos. Nato nel 1949 a Marina di Gioiosa Jonica, nel Reggino, Commisso si è trasferito dalla Calabria negli Usa all’età di 12 anni. Ha fatto fortuna nel settore della tv via cavo, la sua Cablevision Industry è stata rilevata nel 1995 da Time Warner e nello stesso anno ha fondato Mediacom, società con base a New York, di cui è ceo.