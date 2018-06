(ANSA) – NEW YORK, 24 GIU – Un coro di bambini siriani con sede a Toronto in Canada rinuncia a esibirsi a un festival internazionale negli Stati Uniti per i timori legati all’ingresso nel Paese in seguito al bando degli arrivi dai paesi musulmani di Donald Trump. Il Naid Kids Choir era stato invitato a esibirsi al ‘Serenade! Choral Festival’ in calendario a Washington la prossima settimana. “Abbiamo guardato al clima politico e deciso che è meglio non andare” afferma Fei Tang, manager del coro, di cui fanno parte bambini siriani dai cinque e i 15 anni arrivati in Canada negli ultimi due anni. Tang ha scartato anche l’ipotesi di richiedere i visti per i bambini: “Con l’attuale politica in atto al confine con il Messico – dice al Narional Post – non vale la pena provare”. (ANSA).