(ANSA) – LONDRA, 24 GIU – Il principe William parte oggi per una visita di 5 giorni “in Giordania, Israele e Territori Palestinesi Occupati”, come conferma Kensington Palace, sottolineando “la natura storica” del viaggio, che si svolge sullo sfondo di rinnovate tensioni sul fronte israelo-palestinese e più in generale in Medio Oriente. Il duca di Cambridge, secondo in linea di successione al trono, ha in programma d’incontrare il re Abdallah di Giordania, il premier israeliano Benyamin Netanyahu, e il presidente palestinese Abu Mazen, oltre a esponenti della società civile, della cultura, del mondo giovanile. Previste pure una sosta allo Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme, e una al cimitero cristiano ortodosso in cui è sepolta la principessa Alice di Grecia, madre del principe consorte Filippo e sua bisnonna, onorata in Israele per essersi prodigata in favore degli ebrei greci durante la II guerra mondiale. Si tratta della prima visita ufficiale in Israele e Palestina di un membro della Royal Family.